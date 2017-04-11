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Новости
11.04.2017 11:46

В отношении бывшего сотрудника УФСИН возбуждено уголовное дело
В отношении бывшего сотрудника УФСИН возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в получении взяток. По данным следствия, замначальника колонии вступил во внеслужебные отношения с осужденным, отбывающим наказание за преступления сексуального характера и разбой. В начале 2017 года сотрудник ФСИН предложил осужденному за незаконное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей подготовить документы на его условно-досрочное освобождение от наказания. Действуя через сестру, мужчина перевел сумму взятки на счет сотрудника.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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