В отношении бывшего сотрудника УФСИН возбуждено уголовное дело

В отношении бывшего сотрудника УФСИН возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в получении взяток. По данным следствия, замначальника колонии вступил во внеслужебные отношения с осужденным, отбывающим наказание за преступления сексуального характера и разбой. В начале 2017 года сотрудник ФСИН предложил осужденному за незаконное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей подготовить документы на его условно-досрочное освобождение от наказания. Действуя через сестру, мужчина перевел сумму взятки на счет сотрудника.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Автор: Владимирская служба новостей