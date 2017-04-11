Микроавтобус насмерть сбил пешехода

Накануне в Судогодском районе произошло смертельное ДТП. На трассе М-7 «Волга» микроавтобус сбил 49-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. А в Суздальском районе пьяный автомобилист без прав выехал на обочину и наехал на двух пешеходов. У женщины — переломы разной степени тяжести, у мужчины — ушибы. Оба пострадавших были госпитализированы.

Автор: Владимирская служба новостей