6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
11.04.2017 10:22

Микроавтобус насмерть сбил пешехода
Накануне в Судогодском районе произошло смертельное ДТП. На трассе М-7 «Волга» микроавтобус сбил 49-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. А в Суздальском районе пьяный автомобилист без прав выехал на обочину и наехал на двух пешеходов. У женщины — переломы разной степени тяжести, у мужчины — ушибы. Оба пострадавших были госпитализированы. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт