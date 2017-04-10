«50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста»

Завтра стартует III Владимирский форум-выставка «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста». Лучшие предприятия региона представят на выставке продукцию, созданную специально для людей старше 50 лет. Форум традиционно пройдет в областном Дворце культуры и искусства по адресу: г.Владимир, ул. Диктора Левитана, 4. Часы работы — с 9.00 до 18.00.

Это масштабное мероприятие соберёт на одной площадке представителей бизнеса и социальных учреждений. Посетителей ждут лекции и семинары на актуальные темы, встречи и индивидуальные консультации. Специалисты департаментов социальной защиты населения, здравоохранения, по труду и занятости населения, по физической культуре и спорту, комитета по туризму, управления Пенсионного фонда и отделения Фонда социального страхования ответят на вопросы владимирцев. На стенде департамента социальной защиты населения 11 апреля проведёт открытый приём директор департамента Любовь Кукушкина.

Ежедневно с 9 до 12 часов владимирская «Клиника медицинских экспертиз» будет проводить анализ уровня сахара в крови по сниженным ценам. По результатам анализа можно будет получить консультацию врача клинической лаборатории. Также на площадке клиники в первой половине дня будет консультировать врач-терапевт. Во второй половине дня необходимую помощь будет оказывать медсестра.

В этом году выставка «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста» охватит и прилегающую к областному Дворцу культуры и искусства территорию. Там будет вестись торговля продуктами и товарами для садоводов, а также расположатся мобильные приёмные Пенсионного фонда России, департамента по труду и занятости населения, департамента здравоохранения.

Сопровождать форум-выставку будет насыщенная культурная программа. 11 апреля в 12.30 пройдёт концерт народного артиста России Александра Морозова, В нем примут участие певцы Марина Парусникова, Марина Капуро и Сергей Горшков. Во второй день состоится Фестиваль творчества коллективов учреждений социальной защиты (начало в 14.00).

Торжественное закрытие Форума-выставки и итоговый концерт намечены на 15.00 13 апреля .





Автор: Владимирская служба новостей