Открыта регистрация на участие в форуме "Территория смыслов на Клязьме"

На сайте Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) открыта регистрация на Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме», который в этом году в третий раз пройдет во Владимирской области с 27 июня по 12 августа.

В тематических сменах смогут принять участие порядка 6 тысяч молодых специалистов их всех регионов России, чья сфера интересов связана с тематикой заездов. Свои заявки на участие желающие уже могут подавать. Тематика смен разнообразна, они рассчитаны на участников студенческих клубов, на молодых политологов, социологов, специалистов в области развития информационных технологий, экономики, предпринимателей, руководителей НКО и добровольческих проектов, лидеров политических партий и парламентариев, представителей студенческих СМИ.

Как уточнили в комитете по молодёжной политике администрации Владимирской области, квота на участие молодых представителей от нашего региона составляет не менее 40 человек в каждом заезде. Но всех желающих ждет конкурсный отбор, к которому будут привлечены ведущие эксперты и партнеры смен. Регистрация на форум проходит через АИС «Молодежь России», авторы лучших заявок, заполненных в системе, получат возможность стать участниками самого масштабного в России молодежного образовательного форума.

Автор: Владимирская служба новостей