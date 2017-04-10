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10.04.2017 14:18
В Карабаново обнаружено незаконное подключение к системе газоснабжения
В Карабаново обнаружено незаконное подключение к системе газоснабжения. По данным пресс-службы «Газпром газораспределение Владимир», жильцы незаконно подключили к газу баню, а также вторую газовую плиту в доме, которая не предусмотрена по проекту.
Кроме того, в ходе рейда газовики выявили самовольное подключение газовой колонки в одной из квартир дома №16 по Садовому переулку.
Все незаконные подключения были оперативно устранены.
Отметим, с начала года во Владимирской области выявлено 47 случаев незаконных подключений к системе газоснабжения.
Автор: Владимирская служба новостей