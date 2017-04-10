В Карабаново обнаружено незаконное подключение к системе газоснабжения

В Карабаново обнаружено незаконное подключение к системе газоснабжения. По данным пресс-службы «Газпром газораспределение Владимир», жильцы незаконно подключили к газу баню, а также вторую газовую плиту в доме, которая не предусмотрена по проекту.

Кроме того, в ходе рейда газовики выявили самовольное подключение газовой колонки в одной из квартир дома №16 по Садовому переулку.

Все незаконные подключения были оперативно устранены.

Отметим, с начала года во Владимирской области выявлено 47 случаев незаконных подключений к системе газоснабжения.

Автор: Владимирская служба новостей