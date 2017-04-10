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Новости
10.04.2017 14:18

В Карабаново обнаружено незаконное подключение к системе газоснабжения
В Карабаново обнаружено незаконное подключение к системе газоснабжения. По данным пресс-службы «Газпром газораспределение Владимир», жильцы незаконно подключили к газу баню, а также вторую газовую плиту в доме, которая не предусмотрена по проекту.  
Кроме того, в ходе рейда газовики выявили самовольное подключение газовой колонки в одной из квартир дома №16 по Садовому переулку.
Все незаконные подключения были оперативно устранены. 
Отметим, с начала года во Владимирской области выявлено 47 случаев незаконных подключений к системе газоснабжения. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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