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10.04.2017 13:23
Паломники на Пасху приедут в Боголюбово
Накануне праздника Пасхи агентство ТурСтат назвало самые популярные места России для паломничества. В Топ-10 попало Боголюбово. Поселок находится на 6 месте. Тройку лидеров возглавляют Сергиев Посад и Звенигород Московской области, Дивеево Нижегородской области и Годеново Ярославской области. Отметим, в Свято-Боголюбском монастыре хранится Боголюбская икона Божией Матери. Вблизи Боголюбово расположена церковь Покрова на Нерли.
Автор: Владимирская служба новостей