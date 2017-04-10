На удочку мошенников попалась ковровская пенсионерка

На удочку мошенников попалась ковровская пенсионерка. На улице к ней подошла неизвестная и сообщила, что на нее наложена порча. Для снятия заклятия необходима крупная сумма денег. Бабушка отдала все, что у нее было: 32 тысяч рублей и 50 долларов США. После чего преступница скрылась. По данному факту возбуждено уголовное дело. Напомним, только с начала года жители Владимирской области отдали мошенникам более 4 миллионов рублей.





Автор: Владимирская служба новостей