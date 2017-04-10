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Новости
10.04.2017 13:12

На удочку мошенников попалась ковровская пенсионерка
На удочку мошенников попалась ковровская пенсионерка. На улице к ней подошла неизвестная и сообщила, что на нее наложена порча. Для снятия заклятия необходима крупная сумма денег. Бабушка отдала все, что у нее было: 32 тысяч рублей и 50 долларов США. После чего преступница скрылась. По данному факту возбуждено уголовное дело. Напомним, только с начала года жители Владимирской области отдали мошенникам более 4 миллионов рублей. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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