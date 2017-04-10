6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
10.04.2017 12:37

В Кольчугинском районе перед судом предстанут «дачные» воры
В Кольчугинском районе перед судом предстанут «дачные» воры. Ими оказались 43-х и 37-летний жители Владимира. По данным следствия, в марте мужчины проникли в один из дачных домов Кольчугино, откуда похитили запчасти от телевизора и монитора и системный блок от компьютера. Сумма ущерба составила 11 тысяч рублей. Краденые вещи преступники сдали на металлолом, а деньги потратили на личные нужды. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность двоих жителей Владимира к ранее совершенным аналогичным преступлениям.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт