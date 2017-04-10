В Кольчугинском районе перед судом предстанут «дачные» воры

В Кольчугинском районе перед судом предстанут «дачные» воры. Ими оказались 43-х и 37-летний жители Владимира. По данным следствия, в марте мужчины проникли в один из дачных домов Кольчугино, откуда похитили запчасти от телевизора и монитора и системный блок от компьютера. Сумма ущерба составила 11 тысяч рублей. Краденые вещи преступники сдали на металлолом, а деньги потратили на личные нужды. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность двоих жителей Владимира к ранее совершенным аналогичным преступлениям.

Автор: Владимирская служба новостей