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Новости
10.04.2017 12:32

Прокуратура нашла нарушения в работе медкабинета владимирского детсада
Прокуратура нашла нарушения в работе медицинского кабинета, расположенного в детском саду №70 Владимира. В кабинете не было тонометра, секундомера, динамометра и оториноскопа. Также  отсутствовали анализатор окиси углерода, аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизического и соматического здоровья, холодильник, комплект воздуховодов для искусственного дыхания, аппарат искусственной вентиляции легких Амбу, жгут кровоостанавливающий, носилки, травматологическая укладка, желудочные зонды, ширма, принтер, сейф для хранения медикаментов, комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни.
Все необходимые приборы должны здесь появится в течение года. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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