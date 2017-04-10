Владимирские предприятия представят свой промышленный потенциал в Словении

Владимирская делегация во главе с губернатором Светланой Орловой отправилась в Словению для участия в мероприятиях Словенско-Российского делового форума. 33-й регион представят вице-губернаторы Александр Лобаков, Роман Русанов и Елена Мазанько, председатель комитета по промышленной политике, науке и импортозамещению Виталий Лонский, директор департамента лесного хозяйства Альберт Андреев, руководители ряда промышленных предприятий Владимирской области: ООО «Гарант Плюс», АО «РМ Нанотех», ООО НПО «ВОЯЖ», ГК «Аскона», ООО «Завод «Символ», ЗАО «Муром», ОАО «Ковровский электромеханический завод», ООО «Ютекс Ру» и АО «Владимирский хлебокомбинат».

В рамках пленарной части бизнес-форума будут представлены экономический потенциал и инвестиционная среда Владимирской области и Словении на примере конкретных компаний. Планируется проведение ряда рабочих встреч и переговоров, а также подписание документов о сотрудничестве между словенскими и владимирскими предприятиями.

Запланированы встречи владимирской делегации с председателем Госсовета Словении Митей Берваром, Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Республике Словения Доку Завгаевым, с руководством ряда министерств Республики Словения. Кроме того, владимирцы примут участие в торжественном открытии в Словении бюста космонавта Юрия Гагарина.

Автор: Владимирская служба новостей