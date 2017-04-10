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Новости
10.04.2017 12:05

Владимирские предприятия представят свой промышленный потенциал в Словении
Владимирская делегация во главе с губернатором Светланой Орловой отправилась в Словению для участия в мероприятиях Словенско-Российского делового форума. 33-й регион представят вице-губернаторы Александр Лобаков, Роман Русанов и Елена Мазанько, председатель комитета по промышленной политике, науке и импортозамещению Виталий Лонский, директор департамента лесного хозяйства Альберт Андреев, руководители ряда промышленных предприятий Владимирской области: ООО «Гарант Плюс», АО «РМ Нанотех», ООО НПО «ВОЯЖ», ГК «Аскона», ООО «Завод «Символ», ЗАО «Муром», ОАО «Ковровский электромеханический завод», ООО «Ютекс Ру» и АО «Владимирский хлебокомбинат».
В рамках пленарной части бизнес-форума будут представлены экономический потенциал и инвестиционная среда Владимирской области и Словении на примере конкретных компаний. Планируется проведение ряда рабочих встреч и переговоров, а также подписание документов о сотрудничестве между словенскими и владимирскими предприятиями. 
Запланированы встречи владимирской делегации с председателем Госсовета Словении Митей Берваром, Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Республике Словения Доку Завгаевым, с руководством ряда министерств Республики Словения. Кроме того, владимирцы примут участие в торжественном открытии в Словении бюста космонавта Юрия Гагарина.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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