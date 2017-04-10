Подведены итоги конкурса профмастерства архитекторов Владимирской области

Во Владимирской области подведены итоги XIII конкурса профмастерства архитекторов региона.

Главный приз – премию «Вдохновение» – получил руководитель архитектурно-проектной мастерской MIRArchitects Павел Миряшев.

Победителями конкурса признаны:

- в номинации «Лучший реализованный проект» – ОАО «МОНОСТРОЙ» за проект «Торгово-офисный центр» по адресу: г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, 25 (директор Чижов О.А. Архитекторы: Крамников Д.Б., Багадина Е.В., Якунин В.В., Белякова Д.А., Тимофеев Ю.Ю. Концепция: Богаченко А.Б., Воронцова А.Н.);

- в номинации «Территориальное планирование – реализованный проект» – ГУП «Владимиргражданпроект» за проект «Транспортная развязка в начальной точке автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас от площади Фрунзе до площади Садовая» (директор Шигорин П.В. Архитекторы: Волков Н.Е., Кириллов А.В., Игошина Н.И., Скосырев П.Н., Кузнецова Л.В., Тараскина Е.И., Малышева И.А., Ильинцева С.В.);,

- в номинации «Территориальное планирование – проект» – ООО «ГРАДПРОЕКТ» за «Генеральный план Вяткинского сельского поселения» (директор Богатырева Н.А., архитектор Ковальчук Н.В.);

- в номинации «Реставрация» – ВНП АО «Владимирреставрация» за проект «Ансамбль усадьбы купцов Зворыкиных «Дом Зворыкиных XIX век»» по адресу: г.Муром, ул. Первомайская, 4 (директор Краснов М.Е., архитектор Двоеглазова Т.П.);

- в номинации «Проект реконструкции» – ООО АКБ «ПГ-проект» за проект «Реконструкция кафе Трактир» по адресу: г.Владимир, ул. Летне-Перевозенская, 1а. (Директор Пичугин П.В., главный архитектор проекта Пичугин В.Е., архитектор Новикова М.С.);

- в номинации «Проект многоквартирного жилого дома» – MIRArchitects за проект «Многоквартирный жилой дом с встроенными объектами розничной торговли» по адресу: г.Владимир, ул. Сакко и Ванцетти, 26 а (руководитель Миряшев П.Н., главный архитектор проекта Бабаков М.В., архитектор Ткачев Е.Ю.);

- в номинации «Проект коттеджа» – ООО «АРЛИ» за проект «Индивидуальный жилой дом» по адресу: г.Ковров (директор Лифанова И.Ф. Главный архитектор проекта Лифанов А.А. Архитекторы: Лифанова Т., Лифанова М., Сандрикова К.);

- в номинации «Ландшафтная архитектура» – ООО АКБ «ПГ-проект» за проект «Эскизный проект Военно-патриотического сквера» по адресу: г.Владимир, Октябрьский пр-т (директор Пичугин П.В. Архитекторы: Латалина Т.А., Егорова А.А., Безрукова О.Д.);

- в номинации «Проект общественного здания» – ООО «АС-Студия» за проект «Гостинично-развлекательный комплекс на 34 номера» по адресу: г.Ковров, ул. Абельмана (директор Авдеев С.Н., архитектор Черепушкина А.А.);

- в номинации «Проект спортивного сооружения» – ООО «АС-Студия» за проект «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа круглогодичного использования стадион «Спартак» по адресу: г.Суздаль, ул. Гастева (директор Авдеев С.Н., архитектор Черепушкина А.А.);

- в номинации «Студенческая работа студентов ВЛГУ» – студент Рыжов А.В. за проект «Железнодорожный вокзал ВСМ с.Суворотское» (руководитель Черепушкина А.А.);

- в номинации «Студенческая работа Владимирского строительного колледжа» – студент Теплухина К.Н. за проект «Многоярусный гараж на Фатьянова в г.Владимире» (руководитель Шиганова О.Д.).

Этот конкурс – центральное событие в архитектурной жизни нашего региона. Он направлен на выявление и поощрение лучших проектов в сфере архитектуры и градостроительства, на поиск новых перспективных стилевых решений, новых имён и идей. Жители и гости города Владимира знакомились с новыми проектами в строительстве на выставке конкурсных работ в Центре изобразительного искусства с 15 марта до 2 апреля.

Автор: Владимирская служба новостей