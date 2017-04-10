Из колонии сбежал осужденный

Из колонии-поселения № 9, расположенной в деревне Чудиново Вязниковского района, сбежал осужденный. Павел Голенков, осужденный на 1,5 года за кражу, накануне не появился на рабочем месте – на ферме в деревне Лихая Пожня. Сейчас ведутся его поиски.

Приметы осужденного: среднего телосложения; рост 175 см; волосы светлые; лоб высокий; нос вздернут; подбородок скошенный; глаза светлые; зубы кривые; брови густые, рот кривой; губы толстые; уши оттопыренные.

Был одет: куртка вельветовая темного цвета, брюки спортивные темного цвета с тремя полосами белого цвета по бокам; кроссовки темного цвета фирмы «Адидас» с тремя полосами белого цвета.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Голенкова, просьба сообщить её по следующим телефонам:

8 (4922) 37-56-38, 37-56-02, 37-55-11

Автор: Владимирская служба новостей