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Новости
10.04.2017 11:42

Из колонии сбежал осужденный
Из колонии-поселения № 9, расположенной в деревне Чудиново Вязниковского района, сбежал осужденный. Павел Голенков, осужденный на 1,5 года за кражу, накануне не появился на рабочем месте – на ферме в деревне Лихая Пожня. Сейчас ведутся его поиски. 
Приметы осужденного: среднего телосложения; рост 175 см; волосы светлые; лоб высокий; нос вздернут; подбородок скошенный; глаза светлые; зубы кривые; брови густые, рот кривой; губы толстые; уши оттопыренные.
Был одет: куртка вельветовая темного цвета, брюки спортивные темного цвета с тремя полосами белого цвета по бокам; кроссовки темного цвета фирмы «Адидас» с тремя полосами белого цвета. 
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Голенкова, просьба сообщить её по следующим телефонам: 
8 (4922)  37-56-38, 37-56-02, 37-55-11

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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