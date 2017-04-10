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Новости
10.04.2017 10:07

Отличниками "Тотального диктанта" стали 20 владимирцев
Владимирцы вновь проверили свою грамотность. В минувшую субботу в городе Владимир, как и по всей стране, прошел «Тотальный диктант». Площадкой для его написания стал филиал Финансового университета. Текст диктанта, посвященный городу Улан-Удэ, был составлен историком и писателем Леонидом Юзефовичем. Читала его доктор филологических наук, профессор Наталья Юдина. 
Проверить свою грамотность решилось около 340 человек, людей разных возрастов и профессий.
Уже известно, что на «отлично» диктант написали 20 человек. 
Результаты диктанта горожане смогут узнать на сайте акции totaldict.ru.
А церемония награждения и консультация состоится в четверг, 13 апреля, в 18 часов в финуниверситете.
Информационным партером "Тотального диктанта" во Владимире выступило "Русское радио".

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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