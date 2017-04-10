Отличниками "Тотального диктанта" стали 20 владимирцев

Владимирцы вновь проверили свою грамотность. В минувшую субботу в городе Владимир, как и по всей стране, прошел «Тотальный диктант». Площадкой для его написания стал филиал Финансового университета. Текст диктанта, посвященный городу Улан-Удэ, был составлен историком и писателем Леонидом Юзефовичем. Читала его доктор филологических наук, профессор Наталья Юдина.

Проверить свою грамотность решилось около 340 человек, людей разных возрастов и профессий.

Уже известно, что на «отлично» диктант написали 20 человек.

Результаты диктанта горожане смогут узнать на сайте акции totaldict.ru.

А церемония награждения и консультация состоится в четверг, 13 апреля, в 18 часов в финуниверситете.

Информационным партером "Тотального диктанта" во Владимире выступило "Русское радио".

Автор: Владимирская служба новостей