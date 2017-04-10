Владимирское "Торпедо" одержало крупную победу над "Волгой" из Твери

Владимирское "Торпедо" накануне одержало крупную победу над "Волгой" из Твери. Начало разгрому гостей положили точные удары Ильи Зинина и Александра Заикина в начале первого тайма. Затем Кирилл Седов из команды соперников забил мяч в свои ворота. Итог встречи подвёл Андрей Маматюк — 4:0. таким образом, на данный момент «Торпедо» находится на 9 месте в турнирной таблице, в активе команды 18 очков. Следующий матч владимирцы проведут на выезде. 16 апреля их соперником станет костромской «Спартак». Начало в 16 часов.

Автор: Владимирская служба новостей