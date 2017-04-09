Первые владимирские подгузники уехали в Санкт-Петербург

Компания "Бергус" выпустила последний, пятый, размер, подгузников "Леля" и начала оптовые продажи товара. Первая партия была отгружена в Санкт-Петербург.

Производственная площадка "Бергуса" находится в посёлке Боголюбово Владимирской области. Она была приобретена осенью прошлого года, после чего начался ремонт и оснащение оборудованием.

Подгузники "Леля" являются одним из основных продуктов компании. Они относятся к премиальному сегменту и по характеристикам превосходят основных конкурентов.

При производстве подгузников используется высококачественное дорогое сырьё, поэтому цена на них априори не может быть низкой. Подгузники быстро впитывают влагу и надёжно её удерживают. При этом они приятные для кожи и очень лёгкие.

В ближайшее время бренд "Леля" будет расширен линейкой детской косметики, которую "Бергус" планирует производить в своём филиале в подмосковном городе Раменское.





Автор: Владимирская служба новостей