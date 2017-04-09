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Новости
09.04.2017 13:08

Первые владимирские подгузники уехали в Санкт-Петербург
Компания "Бергус" выпустила последний, пятый, размер, подгузников "Леля" и начала оптовые продажи товара. Первая партия была отгружена в Санкт-Петербург.
Производственная площадка "Бергуса" находится в посёлке Боголюбово Владимирской области. Она была приобретена осенью прошлого года, после чего начался ремонт и оснащение оборудованием.
Подгузники "Леля" являются одним из основных продуктов компании. Они относятся к премиальному сегменту и по характеристикам превосходят основных конкурентов.
При производстве подгузников используется высококачественное дорогое сырьё, поэтому цена на них априори не может быть низкой. Подгузники быстро впитывают влагу и надёжно её удерживают. При этом они приятные для кожи и очень лёгкие.
В ближайшее время бренд "Леля" будет расширен линейкой детской косметики, которую "Бергус" планирует производить в своём филиале в подмосковном городе Раменское.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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