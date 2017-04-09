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09.04.2017 12:04
В первом весеннем субботнике приняло участие почти 17 тысяч владимирцев
В первом весеннем субботнике приняло участие почти 17 тысяч владимирцев. Это коллективы предприятий, организаций и управляющих компаний, а также просто неравнодушные жители. На свалки вывезли более 430 тонн прошлогодней листвы, веток и мусора. В уборке задействовали 149 единиц техники.
Следующий субботник состоится 22 апреля.
Также, напомним, что весь апрель в городе проходит месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке.
Автор: Владимирская служба новостей