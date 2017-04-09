В первом весеннем субботнике приняло участие почти 17 тысяч владимирцев

В первом весеннем субботнике приняло участие почти 17 тысяч владимирцев. Это коллективы предприятий, организаций и управляющих компаний, а также просто неравнодушные жители. На свалки вывезли более 430 тонн прошлогодней листвы, веток и мусора. В уборке задействовали 149 единиц техники.

Следующий субботник состоится 22 апреля.

Также, напомним, что весь апрель в городе проходит месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке.

Автор: Владимирская служба новостей