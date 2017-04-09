До 2020 года в Камешково будет создано более тысячи новых рабочих мест

На развитие моногорода Камешково направлено 852 миллионов рублей. Здесь должны появиться три инфраструктурных объекта, необходимых для привлечения инвесторов. Уже в июне этого года в Камешково планируется ввести в эксплуатацию городские очистные сооружения, а до 1 сентября - достроить инженерные сети и объекты многопрофильного индустриального парка «Камешково».

Ожидается, что до 2020 года в городе создадут до 1000 новых рабочих мест. А сумма привлеченных инвестиций может составить порядка 8 млрд. рублей.

Автор: Владимирская служба новостей