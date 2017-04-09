«Нет террору!» сказали более 10 тысяч владимирцев

Накануне на Соборной площади Владимира прошла акция памяти и солидарности с жителями Санкт-Петербурга «Нет террору!». В ней приняли участие глава региона Светлана Орлова, руководители областной администрации, Законодательного Собрания, города Владимира, представители трудовых коллективов, общественных организаций, национальных объединений, учащиеся, ветераны: более 10 тысяч неравнодушных владимирцев, глубоко потрясённых терактом в метро северной столицы 3 апреля.

Акция началась с минуты молчания в память о жертвах теракта. Затем владимирцы выразили свои искренние соболезнования жителям Северной столицы. В числе выступавших были Алевтина Борисова, пережившая фашистскую блокаду Ленинграда, Сергей Зезин, пострадавший в теракте 24 января 2011 года в московском аэропорту Домодедово, член Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям Владимирской области Рафаиль Хабибуллин, полковник Владислав Зиновьев, председатель Общественной палаты региона Наталья Юдина, участники Юнармейского движения.

Речи перемежались проникновенными творческими выступлениями владимирских артистов. А завершилась акция «Нет террору!» на жизнеутверждающей ноте - песней «Я люблю тебя, жизнь» в исполнении Сергея Горшкова.

Автор: Владимирская служба новостей