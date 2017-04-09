Администрация Владимирской области и «Промсвязьбанк» подписали соглашение о сотрудничестве

Администрация Владимирской области и «Промсвязьбанк» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи поставили глава 33-го региона Светлана Орлова и председатель правления банка Дмитрий Ананьев.

Документ направлен на содействие стабильности и устойчивому развитию кредитно-финансовой сферы Владимирской области, расширению спектра и качества банковских услуг, предоставляемых юридическим и физическим лицам на территории 33-го региона. Кроме того, соглашение определяет инструменты взаимодействия при реализации инвестиционных проектов с целью увеличения объёмов валового регионального продукта и развития ключевых отраслей экономики Владимирской области.

Ожидается, что при поддержке ПАО «Промсвязьбанк» на территории региона будет реализован ряд инвестиционных проектов по развитию индустриальных парков, территориально-производственных кластеров, агропромышленного комплекса, по модернизации предприятий машиностроения и инфраструктуры региона. Общими усилиями планируется укреплять поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе путем финансирования проектов и продвижения продукции на внешних рынках.

Примечательно, что региональный офис банка активно участвует в благотворительных акциях, оказывает помощь ветеранам Великой Отечественной войны, подопечным Владимирского Психоневрологического интерната. Дмитрий Ананьев заверил, что Промсвязьбанк продолжит поддерживать общественно значимые проекты 33-го региона, в том числе культурной и спортивной направленности.

Автор: Владимирская служба новостей