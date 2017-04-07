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Новости
07.04.2017 15:51

Владимирцев приглашают на оздоровительную акцию
В ближайшее воскресенье департамент здравоохранения приглашает всех желающих протестировать свое здоровье. Оздоровительная акция приурочена к Всемирному дню здоровья, и все диагностические услуги будут абсолютно бесплатными.
Каждый желающий сможет измерить артериальное давление, пройти ЭКГ, измерить уровни сахара и холестерина в крови и получить консультацию по ведению здорового образа жизни у врача-терапевта. Кроме того, можно будет пройти тестирование своего организма на тренажерах Областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины.
Акция будет проходить с 10.00 до 15.00 на площади перед областной администрацией (г.Владимир, Октябрьский проспект, 21).

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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