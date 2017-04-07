Владимирцев просят быть осторожными и бдительными

Уважаемые жители Владимирской области!





События последних дней в Санкт-Петербурге напоминают всем нам, что террористическая угроза - это не пустой звук. Правоохранительные органы прилагают максимум усилий для обеспечения безопасности граждан, и ситуация находится под их полным контролем. Но и от активной позиции жителей зависит уровень антитеррористической защищенности.

В связи с этим убедительно прошу вас, уважаемые земляки, проявлять бдительность, гражданскую солидарность и ни в коем случае не поддаваться панике! Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда вы находитесь в многолюдных местах - на объектах транспорта, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.

При обнаружении забытых вещей, не трогая их, обязательно сообщите об этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, органов полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, сумки, иных предметов, оставленных без присмотра. Не подбирайте бесхозные вещи, как бы привлекательно они не выглядели.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните им, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, во дворе дома долгое время без движения стоит неизвестный автомобиль, соседнюю квартиру снимают подозрительные люди - не оставляйте этот факт без внимания.

Немедленно сообщите об этом в органы ФСБ, МВД или МЧС по телефонам 32-48-84, 45-17-71, 45-18-81, 35-40-49, 39-99-99.

Автор: Владимирская служба новостей