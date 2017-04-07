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Новости
07.04.2017 13:40

Владимирские кулинары победили на Всероссийском чемпионате Chef a la Russe-2017
Команда Владимирской ассоциации кулинаров победила на Всероссийском чемпионате Chef a la Russe-2017. Он  проходил с 4 по 6 апреля в московском выставочном центре Крокус-ЭКСПО. Сборная Владимира под руководством президента Владимирской ассоциации кулинаров Анны Жуковой участвовала в чемпионате в четвертый раз и в этом году одержала победу, опередив 29 лучших команд страны. Владимирская кулинарная школа была представлена Кириллом Синичкиным, Максимом Рыбаковым и Светланой Тупициной. Высокое жюри по достоинству оценило упорный труд и стремление владимирцев к победе. Золотая медаль - это награда, к которой команда шла в течение нескольких лет.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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