Владимирские кулинары победили на Всероссийском чемпионате Chef a la Russe-2017

Команда Владимирской ассоциации кулинаров победила на Всероссийском чемпионате Chef a la Russe-2017. Он проходил с 4 по 6 апреля в московском выставочном центре Крокус-ЭКСПО. Сборная Владимира под руководством президента Владимирской ассоциации кулинаров Анны Жуковой участвовала в чемпионате в четвертый раз и в этом году одержала победу, опередив 29 лучших команд страны. Владимирская кулинарная школа была представлена Кириллом Синичкиным, Максимом Рыбаковым и Светланой Тупициной. Высокое жюри по достоинству оценило упорный труд и стремление владимирцев к победе. Золотая медаль - это награда, к которой команда шла в течение нескольких лет.

Автор: Владимирская служба новостей