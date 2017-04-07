На оснащение детских автогородков направлен 1 млн. рублей

На оснащение детских автогородков 7 муниципальных образований 33-го региона из областного бюджета направлен 1 млн. рублей. Соответствующее постановление подписано Губернатором в рамках реализации программы «Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014-2020 годах».

Деньги получат города Гусь-Хрустальный и Радужный, а также Александровский, Гусь-Хрустальный, Камешковский, Кольчугинский и Муромский районы. Средства направят на закупку технических средств обучения, оборудования и учебно-методических материалов.

Автор: Владимирская служба новостей