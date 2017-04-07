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Новости
07.04.2017 12:50

В Коврове задержаны «автомобильные» воры
В Коврове задержаны «автомобильные» воры. Ими оказались  61-летний и 31-летний местные жители. Утром 5 апреля на стоянке мужчины рукояткой пистолета разбили стекло автомобиля «Hyundai Solaris», из которого похитили сумку хозяйки, в которой находились документы и кошелек, а также видеорегистратор и навигатор. Потерпевшая оценила ущерб в 18 тысяч рублей. Поймали преступников по «горячим» следам. 
Проверка показала, что мужчины причастны к совершению десяти аналогичных преступлений. В отношении ковровчан возбуждены уголовные дела.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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