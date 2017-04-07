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Новости
07.04.2017 11:43

Владимирское "Торпедо" готовится к предстоящей игре
Продолжаются матчи второго круга первенства России по футболу сезона 2016 - 2017 годов среди команд второго дивизиона зоны «Запад». В предстоящее воскресенье, 9 апреля, пройдёт домашний поединок владимирского «Торпедо». Его соперником станет тверская «Волга»«. Игра начнется в 15 часов. 
Напомним, на данный момент владимирцы находятся на 9 месте в турнирной таблице. В активе команды 17 очков. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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