Владимирское "Торпедо" готовится к предстоящей игре

Продолжаются матчи второго круга первенства России по футболу сезона 2016 - 2017 годов среди команд второго дивизиона зоны «Запад». В предстоящее воскресенье, 9 апреля, пройдёт домашний поединок владимирского «Торпедо». Его соперником станет тверская «Волга»«. Игра начнется в 15 часов.

Напомним, на данный момент владимирцы находятся на 9 месте в турнирной таблице. В активе команды 17 очков.

Автор: Владимирская служба новостей