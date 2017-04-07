На возведение соцобъектов направят 2 миллиарда рублей

В прошлом году на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в регионе было направлено порядка 1,5 млрд. рублей, что позволило ввести в эксплуатацию 3 детских сада, начать возведение школы-сада в пос. Великодворский Гусь-Хрустального района и реконструкцию школы № 1 в г.Петушки, построить более 70 км инженерных сетей, 7 фельдшерско-акушерских пунктов на селе и 7 универсальных спортплощадок, продолжить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Петушки, а также завершить бассейн в селе Добрынское Суздальского района.

В этом году на возведение социальных объектов направят уже 2 миллиарда рублей. Планируется построить 5 фельдшерско-акушерских пунктов в районах области и амбулаторию в селе Ляхи Меленковского района, реконструировать под акушерский терапевтический корпус Ковровской многопрофильной городской больницы №1, завершить реконструкцию Вязниковского дома-интерната. Также средства будут направлены на строительство психоневрологического интерната в селе Арбузово Собинского района, на реконструкцию и возведение целого ряда спортивных объектов, на реконструкцию комплекса «Патриаршие сады» во Владимире и на строительство двух школ - в Кольчугино и в Собинке.

Автор: Владимирская служба новостей