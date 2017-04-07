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Новости
07.04.2017 10:14

Центр Владимира перекроют на 1,5 часа
Завтра на Соборной площади Владимира пройдёт акция солидарности с жителями Санкт-Петербурга «Нет террору!». Все желающие смогут выразить свою поддержку пострадавшим в северной столице и возложить цветы к лампадам, установленным на месте вахты памяти около Центра культуры и искусства на Соборной. Начало — в 12.00. 
Кроме того, в связи с проведением акции с 11.30 ч до 13.00 ч будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от улицы Гагарина до площади Фрунзе. Автотранспорт будет направлен в объезд по улицам Гагарина и Луначарского.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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