Центр Владимира перекроют на 1,5 часа

Завтра на Соборной площади Владимира пройдёт акция солидарности с жителями Санкт-Петербурга «Нет террору!». Все желающие смогут выразить свою поддержку пострадавшим в северной столице и возложить цветы к лампадам, установленным на месте вахты памяти около Центра культуры и искусства на Соборной. Начало — в 12.00.

Кроме того, в связи с проведением акции с 11.30 ч до 13.00 ч будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от улицы Гагарина до площади Фрунзе. Автотранспорт будет направлен в объезд по улицам Гагарина и Луначарского.

Автор: Владимирская служба новостей