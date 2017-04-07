В 2017 году в 33-м регионе будет построено 685 тыс. кв. метров жилья

В 2016 году в 33-м регионе было построено 655 тыс. кв. метров жилья. В текущем году планируется ввести до 685 тысяч кв. метров жилых помещений. Качество строительства находится под жестким контролем. Нарушения выявляются и пресекаются. Чаще всего они касаются сроков строительства: случается, что застройщики начинают работы до получения соответствующего разрешения. Либо строители заявляют о готовности объекта до фактического завершения работ. Также важная тема — благоустройство вводимых жилых массивов. Для домов, которые сдаются в зимний период, допустим перенос работ по обустройству дворовой территории на тёплое время года.

В 90 процентах случаев жильё строится на средства дольщиков. По данным Владимирстата, на начало 2017 года средняя цена жилья на первичном рынке составляет 35,4 тыс. рублей за кв. метр, во «вторичке» - более 41,5 тыс. рублей за кв. метр.

Автор: Владимирская служба новостей