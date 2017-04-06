Стартовала череда молодежных акций по благоустройству

Сегодня стартовала череда молодежных акций по благоустройству и восстановлению захоронений на Князь-Владимирском кладбище. Около 100 студентов Владимирского государственного университета и Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы в течение 2-х часов убирали территорию захоронений.

Подобные акции также пройдут 13, 20 и 27 апреля, участниками которых станут студенты владимирских колледжей. Начало в 10-00.

Организаторы мероприятий - управление по делам молодежи администрации города Владимира.

Автор: Владимирская служба новостей