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Новости
06.04.2017 16:15

Стартовала череда молодежных акций по благоустройству
Сегодня стартовала череда молодежных акций по благоустройству и восстановлению захоронений на Князь-Владимирском кладбище. Около 100 студентов Владимирского государственного университета и Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы в течение 2-х часов убирали территорию захоронений. 
Подобные акции также пройдут 13, 20 и 27 апреля, участниками которых станут студенты владимирских колледжей. Начало в 10-00.
Организаторы мероприятий - управление по делам молодежи администрации города Владимира. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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