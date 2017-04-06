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Новости
06.04.2017 12:56

С мая в троллейбусах Владимира поднимется стоимость проездных
С мая в троллейбусах Владимира поднимется стоимость проездных, сообщает газета «Призыв». Цена обычных проездных вырастет сразу на 100 рублей: с 850 до 950 рублей. Школьные проездные подорожают с 220 до 250 рублей, студенческие – с 380 до 420 рублей, проездные для организаций – с 1150 до 1200 рублей.
В автобусах цена проездных пока остается прежней -  1200 рублей. Повышать цену перевозчик пока не планирует.
Напомним, что с 5 апреля билет в городских автобусах подорожал до 20 рублей, а в троллейбусах – до 19 рублей.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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