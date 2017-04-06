В 33-м регионе появился еще один почетный знак - штандарт губернатора

В 33-м регионе появился еще один почетный знак - штандарт губернатора Владимирской области. Он олицетворяет связь героического прошлого с нынешним днём, служит символом преданности интересам государства и родной земле.

Почетным знаком могут быть награждены воинская часть, образовательные организации за вклад в дело защиты Отечества, за подготовку высококвалифицированных кадров, воспитание подрастающего поколения, активное участие в укреплении законности и правопорядка. Награждение производится на основании представления коллективов организаций либо органов государственной власти и органов местного самоуправления региона.

Штандарт Губернатора состоит из квадратного полотнища со стороной 150 см, окаймленного золотой бахромой, деревянного древка, золотистого металлического навершия в виде копья и тесьмы с кистями.

На лицевой стороне штандарт на темно-красном фоне изображен герб Владимирской области. На обороте - наименование и символика награждаемой воинской части, другого воинского формирования или организации и надпись: "От Губернатора Владимирской области".

Первый штандарт Губернатора Владимирской области Светлана Орлова вручила начальнику 467-го Окружного учебного центра Западного военного округа Владимиру Золотухину в ходе торжественного открытия Юнармейского форума Западного военного округа в Коврове 24 марта.





Автор: Владимирская служба новостей