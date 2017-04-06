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Новости
06.04.2017 12:32

Ко Дню Победы отдельные категории граждан получат ежегодные денежные выплаты
Ко Дню Победы отдельные категории граждан получат ежегодные денежные выплаты. В 2017 году её размер составит 3150 рублей. Выплату получат вдовы военнослужащих, погибших в Великой Отечественной войне, вдовы инвалидов и участников войны, вдовы пострадавших от радиационного воздействия; семьи погибших инвалидов и ветеранов боевых действий; а также семьи, потерявшие родственников из числа военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, погибших в мирное время.
В текущем году 3150 рублей получат 6669 жителей региона на общую сумму более 21 млн. рублей. Выплата будет произведена в апреле через почтовые отделения связи и финансово-кредитные организации.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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