Владимирских продуктов в "Глобусе" стало больше

Товаропроизводители Владимирской области презентовали свою продукцию представителям крупной торговой сети. В гипермаркете «Глобус» прошла торгово-закупочная сессия в рамках акции «Покупай Владимирское! Покупай Российское!». Три десятка владимирских производителей представили самую разную продукцию от сыров и кваса до медицинских масок и саженцев.

На сегодняшний день в гипермаркете представлена продукция 50 товаропроизводителей Владимирского области. Их общая доля в сети составляет 30 процентов, а после нынешней торгово-закупочной сессии эта цифра увеличилась. Теперь в «Глобусе» можно приобрести городищенские сыры и растительные масла из Юрьев-Польского района.

Товаропроизводителей из 33-го региона ждут и в Зеленограде Московской области.

Автор: Владимирская служба новостей