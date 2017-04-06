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Новости
06.04.2017 12:20

Владимирских продуктов в "Глобусе" стало больше
Товаропроизводители Владимирской области презентовали свою продукцию представителям крупной торговой сети. В гипермаркете «Глобус» прошла торгово-закупочная сессия в рамках акции «Покупай Владимирское! Покупай Российское!». Три десятка владимирских производителей представили самую разную продукцию от сыров и кваса до медицинских масок и саженцев. 
На сегодняшний день в гипермаркете представлена продукция 50 товаропроизводителей Владимирского области. Их общая доля в сети составляет 30 процентов, а после нынешней торгово-закупочной сессии эта цифра увеличилась. Теперь в «Глобусе» можно приобрести городищенские сыры и растительные масла из Юрьев-Польского района. 
Товаропроизводителей из 33-го региона ждут и в Зеленограде Московской области. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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