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Новости
06.04.2017 12:00

За подделку документов может лишиться свободы на 2 года
В Юрьев-Польском перед судом предстанет 24-летний местный житель. По данным регионального Управления МВД, молодой человек, не придя на работу без уважительной причины, решил подделать больничный. Для этого он внес изменения в листок нетрудоспособности, после чего предъявил его по месту работы. Руководство усомнилось в его подлинности и обратилось в полицию. В случае, если вина обвиняемого будет доказана, ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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