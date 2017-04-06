За подделку документов может лишиться свободы на 2 года

В Юрьев-Польском перед судом предстанет 24-летний местный житель. По данным регионального Управления МВД, молодой человек, не придя на работу без уважительной причины, решил подделать больничный. Для этого он внес изменения в листок нетрудоспособности, после чего предъявил его по месту работы. Руководство усомнилось в его подлинности и обратилось в полицию. В случае, если вина обвиняемого будет доказана, ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Автор: Владимирская служба новостей