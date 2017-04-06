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Новости
06.04.2017 10:19

Большегруз сбил двух пешеходов
Накануне в 33 регионе с участием пешеходов произошло 3 ДТП. В первом случае под колеса авто попали сразу два человека. В Собинском районе на трассе «М-7 Волга большегруз сбил двух пешеходов, которые шли по проезжей части. В итоге один из них скончался на месте происшествия, у другого — переломы. А в Муромском районе произошли две подобные аварии. Машины, сдавая назад, наехали на двух прохожих. И в том, и в другом случае у пострадавших небольшие ушибы. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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