Большегруз сбил двух пешеходов

Накануне в 33 регионе с участием пешеходов произошло 3 ДТП. В первом случае под колеса авто попали сразу два человека. В Собинском районе на трассе «М-7 Волга большегруз сбил двух пешеходов, которые шли по проезжей части. В итоге один из них скончался на месте происшествия, у другого — переломы. А в Муромском районе произошли две подобные аварии. Машины, сдавая назад, наехали на двух прохожих. И в том, и в другом случае у пострадавших небольшие ушибы.

Автор: Владимирская служба новостей