На «Формирование комфортной городской среды» - 390 миллионов рублей

В этом году на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» во Владимирской области направлено более 390 млн. рублей, из них свыше 376 млн. рублей - на благоустройство дворовых территорий в 12 муниципалитетах. Это Владимир, Гусь-Хрустальный, Ковров, Муром, Вязники, Гороховец, Курлово, Камешково, Кольчугино, Меленки, Ставрово и Суздаль. В обязательный перечень мероприятий по благоустройству входит установка освещения, лавочек и урн, а также асфальтирование дворовых проездов. Кроме того, в проект можно включить установку ограждений, создание детских или спортивных площадок, оборудование парковочных мест и озеленение двора. Срок окончания приёма заявок на благоустройство дворов – до 17 апреля.

А до 1 мая должны быть утверждены муниципальные программы с конкретными дворами, которые необходимо благоустроить до октября-ноября 2017 года.

Кроме того, в рамках проекта в регионе будут благоустроены парки в городах с населением до 200 тысяч человек. В программу в этом году попали Радужный, Ковров, Гусь-Хрустальный и Муром. На эти цели будет направлено около 20 млн. рублей.

Автор: Владимирская служба новостей