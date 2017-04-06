6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
06.04.2017 10:02

На «Формирование комфортной городской среды» - 390 миллионов рублей
В этом году на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» во Владимирской области направлено более 390 млн. рублей, из них свыше 376 млн. рублей - на благоустройство дворовых территорий в 12 муниципалитетах. Это Владимир, Гусь-Хрустальный, Ковров, Муром, Вязники, Гороховец, Курлово, Камешково, Кольчугино, Меленки, Ставрово и Суздаль. В обязательный перечень мероприятий по благоустройству входит установка освещения, лавочек и урн, а также асфальтирование дворовых проездов. Кроме того, в проект можно включить установку ограждений, создание детских или спортивных площадок, оборудование парковочных мест и озеленение двора. Срок окончания приёма заявок на благоустройство дворов – до 17 апреля. 
А до 1 мая должны быть утверждены муниципальные программы с конкретными дворами, которые необходимо благоустроить до октября-ноября 2017 года. 
Кроме того, в  рамках проекта в регионе будут благоустроены парки в городах с населением до 200 тысяч человек. В программу в этом году попали Радужный, Ковров, Гусь-Хрустальный и Муром. На эти цели будет направлено около 20 млн. рублей.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт