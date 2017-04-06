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Новости
06.04.2017 10:01

Ковровский фехтовальщик завоевал золотую медаль на Первенстве Мира
Представитель Владимирской области Игорь Коровин в составе сборной России завоевал золотую медаль в смешанной командной эстафете на Первенстве Мира по фехтованию среди кадетов, проходящем в эти дни в городе Пловдиве (Болгария). С победой его поздравила Губернатор Светлана Орлова.
Командная эстафета - новый вид программы Первенства Мира, в которой используется три вида оружия - сабля, рапира и шпага. Командная встреча состоит из 6 боев до 5 уколов с продолжением предыдущего счета. Каждый из спортсменов проводит по одному бою. Сложность заключается в том что, проиграв бой, реабилитироваться в командной встрече уже не получится.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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