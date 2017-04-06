Ковровский фехтовальщик завоевал золотую медаль на Первенстве Мира

Представитель Владимирской области Игорь Коровин в составе сборной России завоевал золотую медаль в смешанной командной эстафете на Первенстве Мира по фехтованию среди кадетов, проходящем в эти дни в городе Пловдиве (Болгария). С победой его поздравила Губернатор Светлана Орлова.

Командная эстафета - новый вид программы Первенства Мира, в которой используется три вида оружия - сабля, рапира и шпага. Командная встреча состоит из 6 боев до 5 уколов с продолжением предыдущего счета. Каждый из спортсменов проводит по одному бою. Сложность заключается в том что, проиграв бой, реабилитироваться в командной встрече уже не получится.

Автор: Владимирская служба новостей