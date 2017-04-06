Владимирские спортсменки вернулись с медалями с Чемпионата России по грэпплингу

Представительницы Владимирской области Дарья Николаева и Александра Шохина успешно выступили на Чемпионате России по грэпплингу, который прошел в Белгороде с 19 по 20 марта. Всего в соревнованиях приняли участие 272 спортсмена из 40 регионов страны.

Грепплинг - вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов. Этот единоборство создано на основе самбо, дзюдо, вольной борьбы и джиу-джитсу. Одной из разновидностей грепплинга (борьба в облегающей футболке и шортах) является грепплинг ги (борьба в кимоно).

В дисциплине грэпплинг спортсменка из Коврова Дарья Николаева заняла 1 место, а в грэпплинге ги – 3 место. Владимирская спортсменка Александра Шохина в грэпплинге стала второй и завоевала третье место в грэпплинге ги.

Автор: Владимирская служба новостей