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Новости
06.04.2017 09:56

Владимирские спортсменки вернулись с медалями с Чемпионата России по грэпплингу
Представительницы Владимирской области Дарья Николаева и Александра Шохина успешно выступили на Чемпионате России по грэпплингу, который прошел в Белгороде с 19 по 20 марта. Всего в соревнованиях приняли участие 272 спортсмена из 40 регионов страны.
Грепплинг - вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов. Этот единоборство создано на основе самбо, дзюдо, вольной борьбы и джиу-джитсу. Одной из разновидностей грепплинга (борьба в облегающей футболке и шортах) является грепплинг ги (борьба в кимоно).
В дисциплине грэпплинг спортсменка из Коврова Дарья Николаева заняла 1 место, а в грэпплинге ги – 3 место. Владимирская спортсменка Александра Шохина в грэпплинге стала второй и завоевала третье место в грэпплинге ги.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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