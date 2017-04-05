Владимирскому адвокату вынесен приговор

Вынесен приговор бывшему адвокату Александру Игнатчук. Его осудили за мошенничество и попытку дачи взятки следователю. По данным следствия, в конце декабря 2016 года предприниматель Борис Мельник, опасаясь задержания и последующего осуществления его уголовного преследования, решил через своего адвоката передать взятку следователю.

Игнатчук встретился со следователем и предложил ему за денежное вознаграждение в размере 400 тысяч рублей совершить незаконное действие в пользу клиента, а именно: не задерживать его и не принимать мер для осуществления уголовного преследования в отношении него по уголовному делу.

При этом адвокат решил 150 тысяч рублей оставить себе, а следователю отдать только 250 тысяч рублей. Но довести преступление до конца не смог, при даче взятки Игнатчука задержали.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей

Автор: Владимирская служба новостей