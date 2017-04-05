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Новости
05.04.2017 16:20

Владимирскому адвокату вынесен приговор
Вынесен приговор бывшему адвокату Александру Игнатчук. Его осудили за мошенничество и попытку дачи взятки следователю. По данным следствия, в конце декабря 2016 года предприниматель Борис Мельник, опасаясь задержания и последующего осуществления его уголовного преследования, решил через своего адвоката передать взятку следователю. 
Игнатчук встретился со следователем и предложил ему за денежное вознаграждение в размере 400 тысяч рублей совершить незаконное действие в пользу клиента, а именно: не задерживать его и не принимать мер для осуществления уголовного преследования в отношении него по уголовному делу. 
При этом адвокат решил 150 тысяч рублей оставить себе, а следователю отдать только 250  тысяч рублей. Но довести преступление до конца не смог, при даче взятки Игнатчука задержали.
Суд  назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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