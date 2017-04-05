Во Владимирской области проходят траурные мероприятия в память о погибших при теракте в Санкт-Петербурге

Сегодня во Владимирской области проходят акции памяти и поддержки семей погибших 3 апреля в результате теракта в Санкт-Петербурге.

Так, в Гусь-Хрустальном на центральной площади прошёл митинг в поддержку жителей Северной столицы. Память погибших почтили минутой молчания на всех предприятиях города и района. Кроме того, во всех образовательных заведениях были организованы Уроки мужества.

В городе Владимир вахта памяти проходит у здания Центра культуры и искусства на Соборной. В течение дня владимирцы смогут возложить цветы в память о погибших в Санкт-Петербурге, выражая скорбь и гражданскую позицию в отношении любых проявлений терроризма.

В Коврове гражданская панихида состоится в 14.40 на площади Воинской Славы.

В Муроме траурная церемония в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга пройдет у памятника «Скорбящий ангел». Начало мероприятия в 16.00.

В Александрове траурный митинг с возложением цветов состоится у Дома культуры «Юбилейный». Начало мероприятия в 15.00. Во всех школах запланированы линейки с минутой молчания и классные часы. Кроме того, завтра в 13.00 на Ленинградском мемориале в Ликоушинской роще также пройдёт траурный митинг.

Автор: Владимирская служба новостей