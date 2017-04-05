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С 19 по 21 мая во Владимире пройдёт V Межрегиональный экономический форум «Малое и среднее предпринимательство. Туризм: инвестиции в будущее», посвященное 50-летию туристического маршрута «Золотое кольцо России». Участники форума обсудят темы стимулирования развития транспортной и гостиничной инфраструктуры, сферы услуг, агропромышленного комплекса и вопросы сохранения памятников культуры и истории. В рамках форума будут представлены новые туристические маршруты и проекты. Свой туристский потенциал представят все муниципалитеты Владимирской области.
Форум станет площадкой для заключения деловых соглашений, выработки новый идей, а также развития межрегионального сотрудничества. Ожидается, что в нем примут участие не менее двух тысяч человек. Среди них - руководители регионов, входящих в «Золотое кольцо России», представители федеральных структур, туристических организаций и агентств, городов-участников Чемпионата мира по футболу 2018 года, малого и среднего предпринимательства, бизнес-структур, работающих в туристической сфере. По предварительной информации, на форум приедут делегации из 17 государств мира.
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