Узнать о Владимирском Экономическом Форуме-2017 можно в социальных сетях

С 19 по 21 мая во Владимире пройдёт V Межрегиональный экономический форум «Малое и среднее предпринимательство. Туризм: инвестиции в будущее», посвященное 50-летию туристического маршрута «Золотое кольцо России». Участники форума обсудят темы стимулирования развития транспортной и гостиничной инфраструктуры, сферы услуг, агропромышленного комплекса и вопросы сохранения памятников культуры и истории. В рамках форума будут представлены новые туристические маршруты и проекты. Свой туристский потенциал представят все муниципалитеты Владимирской области.

https://www.facebook.com/vladimirforum, https://twitter.com/vladimir_forum, https://www.youtube.com/channel/UCk7npRdYQgA4XJQOtN7-trw, https://www.instagram.com/vladimir_forum. Вся актуальная информация, посвящённая экономическому форуму, собрана на интернет-портале forum.avo.ru . Кроме того, официальные аккаунты Владимирского экономического форума открыты в социальных сетях. Они доступны по следующим ссылкам: https://vk.com/vladimirforum

Форум станет площадкой для заключения деловых соглашений, выработки новый идей, а также развития межрегионального сотрудничества. Ожидается, что в нем примут участие не менее двух тысяч человек. Среди них - руководители регионов, входящих в «Золотое кольцо России», представители федеральных структур, туристических организаций и агентств, городов-участников Чемпионата мира по футболу 2018 года, малого и среднего предпринимательства, бизнес-структур, работающих в туристической сфере. По предварительной информации, на форум приедут делегации из 17 государств мира.

Автор: Владимирская служба новостей