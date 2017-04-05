В отношении бывшего директора детского дома возбуждено уголовное дело

В отношении бывшего директора Мстерского детского дома возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в присвоении и растрате вверенного имущества. По данным прокуратуры, на мужчину возлагались обязанности по руководству работой кружка по изобразительной деятельности и проведению занятий с воспитанниками детского дома. Однако последние два года занятия с ребятами он не проводил, но зарплату получал. С 2015 по 2017 год директор незаконно получил более 73 тысяч рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

Автор: Владимирская служба новостей