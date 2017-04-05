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Новости
05.04.2017 12:06

В отношении бывшего директора детского дома возбуждено уголовное дело
В отношении бывшего директора Мстерского детского дома возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в присвоении и растрате вверенного имущества. По данным прокуратуры, на мужчину возлагались обязанности по руководству работой кружка по изобразительной деятельности и  проведению  занятий   с воспитанниками детского дома. Однако последние два года занятия с ребятами он не проводил, но зарплату получал. С 2015 по 2017 год директор незаконно получил более 73 тысяч рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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