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Новости
05.04.2017 12:01

Детей кормили просроченными продуктами
Детей кормили просроченными продуктами. Проверку провела ковровская прокуратура. По данным ведомства, в детском саду № 54 был найден какао-порошок с истекающим сроком годности. 
Указанные нарушения  были допущены по причине  отсутствия в закупочной документации требований к остаточным срокам годности. 
Индивидуальному предпринимателю и заведующей детского сада внесены представления, которые находятся на рассмотрении.
Фактическое устранение нарушений взято на контроль.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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