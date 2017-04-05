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05.04.2017 12:01
Детей кормили просроченными продуктами
Детей кормили просроченными продуктами. Проверку провела ковровская прокуратура. По данным ведомства, в детском саду № 54 был найден какао-порошок с истекающим сроком годности.
Указанные нарушения были допущены по причине отсутствия в закупочной документации требований к остаточным срокам годности.
Индивидуальному предпринимателю и заведующей детского сада внесены представления, которые находятся на рассмотрении.
Фактическое устранение нарушений взято на контроль.
Автор: Владимирская служба новостей