Детей кормили просроченными продуктами

Детей кормили просроченными продуктами. Проверку провела ковровская прокуратура. По данным ведомства, в детском саду № 54 был найден какао-порошок с истекающим сроком годности.

Указанные нарушения были допущены по причине отсутствия в закупочной документации требований к остаточным срокам годности.

Индивидуальному предпринимателю и заведующей детского сада внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

Фактическое устранение нарушений взято на контроль.

Автор: Владимирская служба новостей