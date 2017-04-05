Уровень счастья владимирцев зависит от зарплаты

Служба исследований Зарплата.ру опросила владимирцев, чтобы проверить насколько счастливыми чувствуют себя горожане, и зависит ли уровень счастья от их зарплаты. Результаты опроса показали, что только 4% владимирцев довольны уровнем получаемой зарплаты, еще четверть ответили, что они «скорее удовлетворены». Ровно половина опрошенных горожан признались, что скорее не удовлетворены, а 21% – абсолютно недовольны своим доходом.

Больше всех недовольны зарплатой те, чей доход составляет до 30 тысяч в месяц, – таких 47%. Зарплата от 30 до 40 тыс. рублей не устраивает 24% респондентов. 18% не рады заработку от 41 до 50 тыс. рублей, 12% опечалены из-за суммы от 51 до 60 тыс. рублей.

Самыми счастливыми себя признают те горожане, чья зарплата составляет до 30 тысяч рублей – таких 47%. Среди тех, кто получает свыше 70 тыс. рублей, счастливых лишь 11%. Несчастных же оказалось одинаковое количество среди тех, кто получает и до 30 тыс. рублей, и свыше 70 тыс. рублей, - по 15%.

Сколько же хотят зарабатывать жители Владимира? 42% опрошенных будут счастливы, зарабатывая свыше 80 тыс. рублей в месяц, при этом только 5% были бы рады заработку от 70 до 80 тыс. рублей. Еще 21% обрадуются зарплате от 50 тыс. до 60 тыс. рублей, 13% устроит сумма от 60 тыс. до 70 тыс. рублей в месяц. По 8% владимирцев проголосовали за варианты зарплаты от 30 до 40 тыс. рублей и от 40 до 50 тыс. рублей. Меньше 30 тыс. рублей согласны получать только 3% владимирцев.

Автор: Владимирская служба новостей