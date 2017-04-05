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Новости
05.04.2017 11:46

Владимирцы смогут сдать нормы ГТО по плаванию
В предстоящую субботу владимирцы смогут сдать нормы ГТО по плаванию. При себе необходимо иметь: паспорт, справки терапевта и дерматолога; пакет для уличной обуви; сланцы; мыльные принадлежности (мыло, мочалка, полотенце); плавательную шапочку и плавки (купальник). Сдача пройдет в "Городском центре здоровья" (ул.Мира, д.59) с 11:00 до 14:00. 
Кроме того, здесь же пройдет первенство города по плаванию в зачет Спартакиады коллективов физической культуры предприятий и организаций Владимира. Между собой будут соревноваться порядка 7 команд («Сбербанк», «Автоприбор», «Владимирэнерго» «Владимирводоканал» и др.) с общим числом участников 40 человек.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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