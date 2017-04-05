Во Владимире начала работу Школа юного законотворца

В городе Владимир начала работу «Школа юного законотворца». Проект нацелен на обучение учеников старших классов основам законотворчества и развитие правовой культуры молодежи. Организован проект при содействии Заксобрания Владимирской области и регионального отделения «Российской Муниципальной Академии». В первом потоке примут участие 60 учеников 9-11 классов из 33-х школ города. Ребятам предстоит прослушать курс лекций, поучаствовать в дискуссиях, а также проверить свои знания на практике. Работать школа будет раз в год в течение месяца. За это время школьники узнают об основах молодежного парламентаризма, повысят свою правовую грамотность, обучатся методам социально-экономического прогнозирования, займутся программным проектированием и научатся оценивать эффективность проектов. Читать лекции будут председатели профильных комитетов ЗС, члены Муниципальной Академии и преподаватели ВУЗов.

Пока в работе Школы юного законотворца принимают участие ученики только областного центра. В дальнейшем же кураторы проекта планируют расширить географию и привлечь учащихся образовательных учреждений всего региона.

Автор: Владимирская служба новостей