Владимирцы скорбят вместе с жителями Санкт-Петербурга

Сегодня с 11 часов утра во Владимире у здания Центра культуры и искусства на Соборной, в котором ранее располагался гарнизонный Дом офицеров, начнется вахта памяти в знак солидарности с погибшими 3 апреля в результате теракта в Санкт-Петербурге.

В течение дня владимирцы смогут возложить цветы в память о погибших в северной столице, выражая скорбь и гражданскую позицию в отношении любых проявлений терроризма.

Кроме того, возложение цветов состоится у памятника Александра Невского на ул. Большая Московская (напротив здания областного УВД).

Автор: Владимирская служба новостей