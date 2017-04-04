Депутат из Гусь-Хрустального выдавал себя за малоимущего

Завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Совета народных депутатов города Гусь-Хрустальный. Кирилл Буканин обвиняется в мошенничестве. По данным следствия, мужчина в ноябре 2014 года обратился в органы социальной защиты с заявлением о назначении ему ежемесячного пособия на детей как малоимущим. В итоге за год семье было выдано около 11 тысяч рублей, а также 30 тысяч в качестве субсидии на оплату коммунальных услуг.

Однако позже выяснилось, что документы были фиктивными. На деле семья была достаточно обеспеченной.

Уголовное дело по обвинению депутата направлено в суд с ходатайством о прекращении уголовного преследования и назначении Буканину меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Напомним, в соответствии с санкцией ч. 1 ст. 159.2 УК РФ с обвиняемого может быть взыскан штраф в размере до 120 тысяч рублей.

Автор: Владимирская служба новостей