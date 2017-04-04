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Новости
04.04.2017 16:18

Владимирцы привезли 7 медалей с чемпионата России по ушу
Команда Владимирской области вернулась с медалями с чемпионата России по ушу, который прошел в Москве. В спортивных поединках приняли участие 7 наших спортсменов. 
Победителями стали: Анатолий Астафьев (в весовой категории 60 кг), Евгения Степанова (в весовой категории 70 кг), Людмила Маркова (в весовой категории 75 кг) и Анжелика Семилетова (в весовой категории 80 кг). Серебряные медали завоевали Жанна Акопян (в весовой категории 80 кг) и Ксения Рыжичкова (в весовой категории 48 кг). Бронзу получила Наталья Маркова (в весовой категории 56 кг).

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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