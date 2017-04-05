Выставка технического и художественно-прикладного творчества студентов

Сегодня во Владимирском институте развития образования откроется выставка технического и художественно-прикладного творчества учащихся и работников Владимирского индустриального колледжа. В экспозиции будет представлено более 200 экспонатов - прогрессивные приспособления и инструменты, учебно-наглядные пособия, малогабаритные станки, действующие модели, изделия художественного и прикладного творчества и другие оригинальные работы.

Выставка проводится с целью обмена передовым опытом работы по развитию технического творчества, повышения престижа профессиональных образовательных организаций и популяризации рабочих профессий и специальностей среди учащихся общеобразовательных школ.

Автор: Владимирская служба новостей